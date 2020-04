Saatlı sakini bıçaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Saatlının Mustafabəyli kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Zeynalov Asim Gülmalı oğlu bıçaq xəsarəti ilə Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına daxil olub.

Çoxlu qan itirən yaralı əməliyyata götürülüb.

Onun kim tərəfindən bıçaqlandığı araşdırılır.

