Qazax rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Report-un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, rayon sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Əsgər Tağıyev qarın nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alıb.

O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

