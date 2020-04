İlham Əliyevdən mühüm SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev "Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncam dünyada koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar yaşına və səhhətinə görə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan yaşı 65-dən yuxarı olan məhkumların və onların ailə üzvlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların sağlamlıq vəziyyətini, cəza çəkdikləri müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq və humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq imzalanıb.

1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:

1.1. Abasov Ramiz Əmirəhməd oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.2. Abbasov Fəramiz Zeynal oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 7 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.3. Abbasov Həbib Məzahir oğlu, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.4. Abdullayev Hacı Sadıq oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.5. Abdullayev Nizami Abbas oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2007-ci il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.6. Abdullayev Səfər Nəhməd oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.7. Abdullayeva Mehriban Rəsul qızı, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 16 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.8. Abdurahmanov Qismət Abdurahman oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 24 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.9. Ağarzayev Şakir Məmməd oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.10. Ağayev Baxdiyar Ağasəlim oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.11. Ağayev Fərhad Hüseyn oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.12. Ağayev Niftulla Eyni oğlu, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.13. Ağayev Rəcəbəli Səfərəli oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.14. Ağayeva Nuriyyə Fərhad qızı, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 19 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.15. Ağayeva Reyhan Əsədulla qızı, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 25 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.16. Axundov Tariyel Əşrəf oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 30 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.17. Alxasov Sabir Xəlil oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.18. Allahverdiyev Elşad Məmmədhüseyn oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.19. Aslanov Babaxan İsfəndiyar oğlu, 1946-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.20. Babayev Əbdülrəhim Ədalət oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Salyan Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 7 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.21. Babayev Ərəstun Hacəli oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.22. Babayev İsa Rza oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 28 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.23. Babayev Malik Şahhüseyn oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.24. Babayev Oktay Böyük Ağa oğlu, 1946-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 2 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.25. Bağırov Gəray Məmmədəli oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.26. Bağırov Xanhüseyn Bədir oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.27. Bağırov Tofiq İbrahimxəlil oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 23 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.28. Bayramov Hüseyn Yadulla oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Şəhər Məhkəməsinin 2017-ci il 14 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.29. Bayramov Zaur Nux oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.30. Bədəlov Seyfulla Bədəl oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.31. Binyədov Eldar Əli Ağa oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.32. Cabbarov Bəhman Xəlil oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.33. Camalov Nüsrət Kamal oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.34. Canımov Fail Əhməd oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 4 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.35. Çovdarov Akif Teymurxan oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.36. Eyvazov Hacırza Mansur oğlu, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.37. Əhmədov Məlik Əhməd Məmməd oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.38. Əhmədov Nizami Əhməd oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Beyləqan Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.39. Əhmədov Oktay Əhməd oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 30 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.40. Əhmədov Sahib Mustafa oğlu, 1946-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.41. Əkbərov Mövlud Bağdasər oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 19 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.42. Ələkbərov Əyyar Rufulla oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.43. Ələsgərov Gülməmməd Qulu oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 12 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.44. Əlihüseynov Tofiq Vahid oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.45. Əliyev Bəhrəm Xoşkəlam oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.46. Əliyev Qədir Abdulla oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 11 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.47. Əliyev Qəzənfər Ziyad oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 1997-ci il 23 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.48. Əliyev Nursəməd Əlsəməd oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.49. Əliyev Rafiq Əlipaşa oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.50. Əliyev Yaqub Mustafa oğlu, 1942-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 27 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.51. Əliyev Yavər Kamran oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 19 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.52. Əliyeva İsmət Tofiq qızı, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.53. Əmirov Fəxrəddin Nəsir oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 25 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.54. Əsədov Nurəddin Hacıəli oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.55. Əzimov Çingiz Əziz oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.56. Gülməmmədov Kərim Səlim oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.57. Gülməmmədov Nurbaba Gülbaba oğlu, 1940-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.58. Hacıyev Daşdəmir Şirin oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.59. Hacıyev İsa Hacı oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.60. Hacıyev Yasin Hacıxəlil oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 10 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.61. Haqverdiyev Arif Məmməd oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 11 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.62. Həsənov Adil Şamil oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 29 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.63. Həsənov Aslan Abiyət oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.64. Həsənov Firdos Alihəsən oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.65. Həsənov İbrahimxəlil Mahmud oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.66. Həsənov Qadir Cəfərqulu oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 8 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.67. Həsənov Sait Xəlil oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.68. Hüseynov Cabir Mirzə oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 5 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.69. Hüseynov Cəfər Məhəmməd oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 21 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.70. Hüseynov Qerman İsmayıl oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.71. Hüseynov Qəhrəman Şükür oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.72. Hüseynov Məmmədhüseyn Məmməd oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.73. Hüseynov Ramiz Məmməd oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2005-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.74. Hüseynov Saqif Həsən oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.75. Hüseynov Şahüseyn Sərxan oğlu, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.76. Hüseynov Vahid Şirin oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin 2018-ci il 23 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.77. Xancanov Ağalı Miralı oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.78. Xancanov Nəcəfqulu Sahib oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.79. İbadov Adil Kamal oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.80. İbadov Səfərxan Abbas oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 19 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.81. İbrahimov Adil Əşrəf oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.82. İbrahimov Əli Kərim oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.83. İbrahimov Şahbaz Qulam oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.84. İbrahimov Tahir Əlbala oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.85. İmranov Şıxəli İmran oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.86. İsgəndərov Əhməd Cənnət oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2017-ci il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.87. Kazımov Həmzə-Əli Ağa Dadaş oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.88. Kəngərli Adil Savalan oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 27 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.89. Kərimov Eldar Cümşüd oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 20 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.90. Kərimov Əlipaşa Məmməd oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 30 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.91. Qarayev Ayaz Qarakişi oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 2 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.92. Qarayev Etibar Məsimalı oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.93. Qasımov Kamil Dünyamalı oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.94. Qədirov Fizulla Məhəmməd oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.95. Qədirov Məhəmməd Əli oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.96. Qədirov Nazim Dərgah oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.97. Qəhrəmanov Qəzənfər İzzət oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.98. Qəmbərov Əziz Qəmbəroviç, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 20 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.99. Qulamov Qulam Tofiq oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2012-ci il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.100. Quliyev Akif Sədətqulu oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 31 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.101. Quliyev Aydın Əhməd oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 19 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.102. Quliyev Eyvaz İsmayıl oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 11 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.103. Quliyev Ədalət Mirzə oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 15 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.104. Quliyev Hənifə Ələsgər oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2006-cı il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.105. Quliyev Hüseyn Ağaverdi oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 20 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.106. Quliyev İbrahim Süleyman oğlu, 1933-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.107. Quliyev Niyazi Cahid oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 29 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.108. Quliyev Rəhim Gülsət oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.109. Quliyev Tofik Ənvər oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 17 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.110. Quliyev Vahid Xanlar oğlu, 1946-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 6 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.111. Quliyeva Sovetnaz Aslan qızı, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.112. Quluyev Nəsib Baxış oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.113. Qurbanov Sübahir Xalıq oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 23 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.114. Mahmudov Aydın Bağı oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.115. Mahmudov Yaqub Əliağa oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.116. Mehdiyev Çingiz Allahverdi oğlu, 1946-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.117. Mehdiyev Nizami Yusif oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.118. Mehdiyeva Məsmə Vəli qızı, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.119. Mehraliyev İlyas Məhəmmədəli oğlu, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.120. Mehralıyev Məmməd Ələkbər oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 23 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.121. Mehtiyev Malik Əjdər oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 21 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.122. Məhəmmədvənd Sabir Məmməd oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 21 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.123. Məhərrəm Nuru oğlu, 1945-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 30 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.124. Məhərrəmov Dövlət Hüseyn oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.125. Məhərrəmov Famil Ələkbər oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.126. Məjlumov İsgəndər Nağı oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.127. Məlikov Qəndəli Hüseyn oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 14 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.128. Məmmədov Cavanşir Balamir oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2016-cı il 6 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.129. Məmmədov Elxan Qasımoviç, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.130. Məmmədov Həsən Müzəffər oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 13 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.131. Məmmədov Xoşbəxt Balağa oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.132. Məmmədov Qabil Sərdar oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.133. Məmmədov Nadir İsmayıl oğlu, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.134. Məmmədov Nurəddin Yusif oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.135. Məmmədov Səyavuş Hacıbala oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.136. Məmmədova Zərxanım Seyfulla qızı, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.137. Mikayılov Ələkbər Bəşir oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İsmayıllı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.138. Minaçeva Roza Yakovlevna, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.139. Mirələmov Məhərrəm Boxan oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.140. Mirzəyev Sahib Həmzə oğlu, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Samux Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.141. Mövsümov Əli Oruc oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 27 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.142. Musayev Musa Məmməd oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.143. Musayev Musa Şəmil oğlu, 1936-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 22 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.144. Mustafayev Ənvər Qəzənfər oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.145. Nağıyev Ağalar İbrahim oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 1995-ci il 15 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.146. Namazov Qəhrəman Murad oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.147. Nəcəfov Aslan Nəcəf oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Siyəzən Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.148. Nəhmətova Narxanım Hacı qızı, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 8 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.149. Nərimanov Hacıbala Qəhrəman oğlu, 1948-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.150. Nuriyev Əmrəddin Güləddin oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.151. Orucov Səməd Mədəd oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 3 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.152. Pənahov Sergey Pənah oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.153. Rzaquliyev Rzaqulu Bəyiş oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.154. Rzayev Əjdər Cavad oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 20 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.155. Salahov Ağamusa Səhliyalı oğlu, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.156. Salamov Aslan Həsənağa oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.157. Salamov Əhmədiyə Mürsəl oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.158. Salmanova Telbəin Zülfüqar qızı, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 13 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.159. Səfərov Vaqif Babakişi oğlu, 1947-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Salyan Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.160. Səlimov Əli Ağa Əli Yulla oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.161. Səttarov Nadir Seyid Sadiq oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.162. Soltanov Bəşir Soltanhəmid oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 25 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.163. Süleymanov Hacıağa Süleyman oğlu, 1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.164. Süleymanov Zülfüqar Allahverdi oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.165. Şahverdiyev Kamil Bilal oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 17 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.166. Şəbiyev Çingiz Məmi oğlu, 1950-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.167. Şərifzadə Sərdar Əmirxan oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.168. Tapdıqov Tahir Xudakərim oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.169. Tarverdiyeva Qədəm Möhbəli qızı, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 30 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.170. Ukalayev Yusif Mehdihacı oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.171. Urkayev Şaban Ramazan oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.172. Vəliyev Əbülfət Hüseyn oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.173. Yaqubov Məmməd Mamay oğlu, 1951-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 7 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.174. Yusifov Arif Xoca oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.175. Zeynalov Vidadi Cəlil oğlu, 1954-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.176. Zeynalov Vitaliy Abdulla oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

