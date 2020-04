Lola Teylor təxəllüsü ilə məşhur olan rusiyalı porno aktrisa Lyubov Buşuyeva koronavirusa qarşı vaksin icad edənlə bir gecə keçirəcəyinə söz verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda karantində qalan ulduzun özü bildirib.

Buşuyeva həmçinin karantin səbəbindən adət etdiyi məhsullardan imtina etməli olduğunu qeyd edib.

Xatırladaq ki, İtaliyadan Rusiyaya qayıdan qadını karantinə göndərbilər.

Mənbə: "Region Online"

