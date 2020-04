​Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti qanvermə aksiyasına qoşuldu - FOTO

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanıntəşəbbüsünə qoşularaq Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu müddətdə talassemiya və hemofiliya xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün qan verilməsi aksiyasinda iştirak etmişlər.

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətininəməkdaşları YevlaxRayon MərkəziXəstəxanasına gələrək talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara dəstək olmaq üçün könüllü qan veriblər.

