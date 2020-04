Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni növ koronavirus səbəbindən futbol çempionatlarının təxirə salınması ilə bağlı açıqlama yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST koronavirusun yayılmasının nəzarət altına alına bilməsi üçün bütün beynəlxalq futbol çempionatlarının 2021-ci ilin sonuna qədər təxirə salınmasını tövsiyə edib.

Açıqlamada turnirlərin koronavirus təhlükəsi tam bitdikdən sonra planlaşdırılması tövsiyə edilib.

Mənbə: Habertürk

