Müğənni Afət Fərmanqızı sevgilisindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ifaçı lent.az-ın canlı yayımında deyib.

"Həci ilə ayrılmışıq. Toyumuzun günü də təyin olunmuşdu. Ancaq alınmadı, ayrıldıq. Mən gördüm ki, bu insan iş görən adam deyil. Əgər insan qazancı ilə xərclədiyini bilmirsə, bu gün gedib 1 manat pul qazanıb, axşam 300 manatlıq qəlyan süfrəsi açırsa, ondan heç nə olmaz",- deyə, o, bildirib.

