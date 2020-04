Neft yenidən ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, WTI markalı ABŞ neftinin Nyu-York birjasında bir bareli 25 faiz ucuzlaşma ilə 12,69 dollar olub.

“Brent” markalı neftin iyun fyuçerslərinin qiymətin isə 7,2% ucuzlaşma ilə bir barelə görə 19,9 dollar olub.

