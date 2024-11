Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun müdafiəçisi Viktor Nelson İspaniyanın "Betis" klubuna keçidi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az-ın "Todofichajes"ə istinadən məlumatına görə, İspaniya təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunu satın almaq şərti ilə icarəyə götürmək niyyətindədir.

Xatırladaq ki, Viktor Nelson 2021-ci ildən "Qalatasaray"da çıxış edir və iki dəfə Türkiyə Superliqasının qalibi olub.

