AFFA İntizam Komitəsi "Turan Tovuz" klubunu cərimələyib.

Metbuat.az xəbr verir ki, Tovuz təmsilçisi evdə "Neftçi" ilə heç-heçə etdiyi Misli Premyer Liqasının XVIII turunun oyununda 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün ziyana düşüb.

Meydan sahibləri bu səbəbdən 700 manat ödəyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.