​“Bavariya” və “Barselona”nın transfer savaşı - Ulduz futbolçu hansını seçəcək?

“Bavariya” və “Barselona” Niko Uilyamsı transfer etməyə çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bavariya” mövsümün sonunda iki cinah oyunçusu transfer etmək istəyir və onlardan biri Niko Uilyamsdır. “Borussia Dortmund”un cinah oyunçusu Ceymi Gittens də “Bavariya”nın transfer siyahısındadır. Bununla belə, futbolçuların transferi Leroy Sane, Serge Gnabry, Kingsley Coman və Brayan Saragosanın müqavilə vəziyyətlərindən asılı olacaq. “Sky Sports”un məlumatına görə, futbolçu “Barselona”nın da transfer siyahısındadır. Xəbərdə deyilir ki, Uilyams 60 milyon avroya “Ateltik Bilbao”dan ayrıla bilər.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində “Barselona” Niko Uilyamsı transfer etməyə çalışsa da, o, “Ateltik Bilbao”da qalmağa üstünlük vermişdi.

