Ən xəsis 3 bürc - Pul onlar üçün hər şeydir

Astrologiyaya görə, hər bürcün özünəməxsus güclü və diqqətəlayiq xüsusiyyətləri var. Maddi mövzularda bəzi bürclər digərlərindən daha qənaətcil olur. Hətta bəzən bu xüsusiyyətlər "xəsislik" kimi də qəbul edilə bilər. Dörd bürc maliyyə məsələlərində digərlərinə nisbətən daha qənaətcil olmağa meyllidirlər.

Oğlaq (22 dekabr - 19 yanvar)

Oğlaqlar intizamlı və planlı xarakterləri ilə tanınır. Maliyyə məsələlərində çox ehtiyatlıdırlar və pullarını boşuna xərcləməkdən çəkinirlər. Onlar hər şeyi bir investisiya fürsəti kimi görür, lazımsız xərclərdən uzaq dururlar. Bu davranış bəzən xəsislik kimi qəbul edilsə də, Oğlaqların əsas məqsədi maliyyə baxımından təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

Qız (23 avqust - 22 sentyabr)

Detallara həddindən artıq diqqəti ilə tanınan Qız bürcü maliyyə qərarlarında da analitik yanaşma nümayiş etdirir. Pul xərcləməzdən əvvəl hər şeyi düşünür, qiymətləri müqayisə edir və ən uyğun variantı seçir. İsraf onlar üçün qəbuledilməzdir. Büdcəni düzgün idarə etməklə maliyyə nəzarətini əllərində saxlamağı sevirlər. Lakin bu yanaşma ətraflarında "həddindən artıq ehtiyatlı" kimi qəbul edilə bilər.

Buğa (20 aprel - 20 may)

Buğalar lüks və rahatlığı sevirlər, lakin bu onları israfçı etmir. Əksinə, Buğalar pullarını diqqətlə xərcləyir və yalnız əsl dəyər verdikləri şeylərə sərf edirlər. Maddi sabitlik onlar üçün vacibdir və bu səbəbdən qənaət etməyə böyük əhəmiyyət verirlər. Bu davranış bəzən xəsislik kimi görünə bilər, amma onların əsas məqsədi sevdikləri ilə birlikdə təhlükəsiz və rahat bir həyat yaşamaqdır.

