Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Fənərbaxça”nın prezidenti Ali Koçu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısının iqamətgahında baş tutan görüş mətbuata qapalı keçirilib.

