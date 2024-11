"Mənə bir də bu sualı verməyin" - Qurbanov əsəbiləşdi

"Mənim üçün ən çətin suallar milli ilə bağlı olan suallardır. Orada mənim həmkarlarım var, həm də İcraiyyə Komitəsindəyəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov bu gün Misli Premyer Liqasının 14-cü turunda “Səbail”ə 3:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra milliyə baş məşqçi gətiriləcəyi ilə bağlı iddiaları şərh edərkən deyib.

"Xahiş edirəm, mənə bir də bu barədə sual verməyin. Hər qurumun öz idarəçiləri var. Bu dəqiqə fikrim "Qarabağ"dadır", - Q.Qurbanov qeyd edib.

