Türk dövlətləri Cənubi Kiprdə niyə səfirlik açır?

Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan Cənubi Kipr Respublikasında səfirlik açması müzakirələrə səbəb olub. Bəs bu, Türkiyə ilə münasibətlərə necə təsir göstərəcək?

Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, burada beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri baxımından hər hansı bir problem yoxdur:

“Bu qərarın qəbul olunma səbəbləri ilə bağlı isə yalnız fərziyyələr irəli sürə bilərik, çünki səfirliklərin açılması barədə rəsmi və əsaslandırılmış bir açıqlama verilməyib. Qənaətimə görə, əgər Şimali Kipr Türk Respublikası TDT-yə üzv qismində qəbul olunubsa və məlum olduğu kimi, bu quruma üzv dövlətlərdən yalnız Türkiyə rəsmi şəkildə Şimali Kipri tanıyıbsa, bu halda digər üzv dövlətlərin də həmin qurumun tərkibində Şimali Kiprlə əməkdaşlığa razılıq verməsi müəyyən mənada həmin qurumun tanınması anlamına gələ bilər. Bu, rəsmi tanınma kimi qiymətləndirilməsə də, dolayı yolla bu qənaətə gəlmək mümkündür”.

E.Mirzəbəylinin fikrincə, türk dövlətləri müəyyən balans yaratmaq məqsədilə belə bir addım atmış ola bilər:

“Burada, ehtimal ki, Avropa İttifaqı–Mərkəzi Asiya Sammitinin də müəyyən təsiri olub. Biz Avropa İttifaqıyla Mərkəzi Asiyanın türk dövlətlərinin müəyyən istiqamətlərdə strateji tərəfdaşlıq istiqamətində addımlar atdıqlarının şahidi oluruq. Bildiyimiz kimi, Cənubi Kipr də Avropa İttifaqının üzvüdür. Ola bilsin ki, bu münasibətlərin inkişaf etdirilməsində hər hansı bir maneənin yaranmaması üçün Cənubi Kiprdə səfirliyin açılması məsələsi gündəmə gələ bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

