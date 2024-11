İlin sonuna kimi "cekpot" qazanacaq 4 BÜRC

Astroloqlar ilin sonuna qədər maddi cəhətdən şanslı olacaq dörd bürcün adını çəkiblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Kainat onların tərəfində olacaq, buna görə də planetlərin köməyinə arxalana bilərlər.

Qoç



İlin sonuna qədər Qoçlar gözlənilməz maliyyə hadisələrinin mərkəzində ola bilərlər. Yəqin ki, işdə böyük bir bonus alacaqsınız və ya lotereyada qazanacaqsınız. İnvestisiyalarınızda cəsarət və qətiyyət nümayiş etdirsəniz, uğurlar sizi izləyəcək. Ulduzlar sizə instinktlərinizə güvənməyi məsləhət görür - onlar alınan vəsaitləri düzgün idarə etməyə kömək edəcəklər.

Şir

Şanslarını əldən verməsələr, Şirləri maliyyə zəfəri gözləyir. Pulla bağlı istənilən işdə şansın sizin tərəfinizdə olacağı vaxtdır. Müsabiqədə gücünüzü sınayın, sərmayə qoyun və ya hətta qumar şansını sınayın. Ancaq unutmayın ki, ulduzlar xəsisliyə deyil, inamla hərəkət edənlərə üstünlük verirlər.

Tərəzi

Tərəzi üçün bu dövr gözlənilməz maliyyə bərpası vəd edir. Bu qələbə, uğurlu sövdələşmə və ya taleyin böyük hədiyyəsi ola bilər. Balans tapmaq və ağılla planlaşdırmaq üçün təbii qabiliyyətiniz sizə uğurlu şərtlər toplusundan maksimum yararlanmağa kömək edəcək. Xəyal etməkdən qorxma - onun gerçəkləşmə şansı yüksəkdir.

Oxatan

İlin sonuna qədər Oxatan intuisiya və cəsarət sayəsində maliyyə cekpotunu vurmaq imkanı əldə edəcək. Uğur sizi yeni layihələrdə, səyahətlərdə və hətta macəralarda müşayiət edəcək. Əsas odur ki, anı qaçırmayın və bunun sizin şansınız olduğunu hiss edirsinizsə, risk etməkdən qorxmayın. Maliyyə ulduzu sizin üçün xüsusilə parlaq yanır.

