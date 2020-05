Dəniz quldurları Nigeriya sahillərində Panama bayrağı altında üzən gəmiyə hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Dəniz Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum nəticəsində 9-u Gürcüstan vətəndaşı olmaqla 10 dənizçi girov götürülüb. Gəmidə olan digər 4 dənizçi isə quldurlardan qaça bilib.



Gürcüstan XİN dənizçiləri vətənə qaytarmaq üçün danışıqlar aparır.



