İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyevin iştirakı ilə Operativ Qərargahda brifinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı jurnalistlərin sualları cavablandırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.