İlham Əliyevdən mühüm SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib:

Əmirov Cəmil Fikrət oğlu

Göyçayev Teymur Ənvər oğlu

Xanı-zadə Bəxtiyar Oqtay oğlu

Kərimov Fəxrəddin Nuri oğlu

Quliyev Qabil Əzizulla oğlu

Şərifov Vaqif Abdulla oğlu

Tağızadə İranə Tofiq qızı.

