Ulu Öndər Heydər Əliyevin üç dəqiqəyə mayor etdiyi hərbçi yəqin ki çoxlarının xatirində olar.

Azərbaycan Televiziyası həmin hərbçini - Arif Məmmədovu "Telesəhər" verilişinə dəvət edib.

Hərbçi həmin anları xatırlayarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O deyib ki, həmin görüş zamanı nitqi, baş verənlər öncədən planlaşdırılmayıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

