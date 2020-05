Xəbər verdiyimiz kimi, “EuroHome” tikinti materialları bazarında güclü yanğın başlayıb.

Hadisə şahidlərinin Metbuat.az-a verdiyi məlumata görə, yanğın bazarın taxta saxlanılan ərazisindən başlayıb.

Hazırda yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir.

Redaksiyamıza göndərilən ilk görüntünü təqdim edirik:

