Bu gecə Azərbaycanda Ramazan ayının ikinci Qədr (əhya) gecəsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti Qədr gecəsi mayın 16-na, sonuncusu isə mayın 20-nə təsadüf edəcək.

Qeyd edək ki, Şəvval ayının 1-i (24 may) Fitr (Ramazan) bayramıdır. Azərbaycanda Ramazan ayı aprelin 25-də başlayıb.

Xatırladaq ki, Qədr gecəsinin əməllərinin məscidlərdə icrası koronavirus pandemiyası səbəbindən qadağan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.