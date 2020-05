Azərbaycanda muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti bərpa olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.



Bildirilib ki, 18 may 2020-ci il saat 00:00-dan bütün ölkə üzrə muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti bərpa edilib.

