ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin aparıcısı Ülviyyə Əliyeva kövrəlib.

Aparıcını kövrəldən səbəb isə həyat yoldaşının qürbətdə qalması olub:

“Qürbətdə olanları salamlayıram. Koronavirüs söhbəti başlayandan kim gəlir, darıxmışam oxumağa başlayır. Həyat yoldaşım sərhəddin o tayında qalıb”.

Daha sonra verilişə qonaq olan müğənni Zakir Əliyev aparıcıya mahnı həsr edib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

