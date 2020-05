Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyəni Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı münasibətilə təbrik edib.

“Bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün Milli Mübarizə hərəkatı üçün Samsuna yürüşünün 101-ci ildönümüdür. Sağlamlıq və hüzur dolu ildönümləri diləyi ilə, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın kutlu olsun, qardaş Türkiyə”, - deyə təbrikdə qeyd olunub.



