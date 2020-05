SON DƏQİQƏ: Suriyada müharibə sona çatır - Əsəd rejimi və müxalifət razılığa gəldi

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Suriya təmsilçisi Qeyr Pedersen Suriyadakı son durum barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Reuters"də son dəqiqə başlığı ilə yer alan xəbərə görə, Suriyada illərdir döyüşən müxaliflər ilə Əsəd rejimi Cenevrədə bir araya gəlmək barədə razılığa gəliblər.

Qeyr Pedersen jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib ki, koronavirusun epidemiyasından sonra Cenevrədə tərəflər arasında görüş keçiriləcək. İclas video-konfrans yolu ilə keçirilməyəcək. Pedersen ABŞ və Rusiyaya çağırış edərək sülhə yardım etmələrini istəyib.

