"ATV"nin koronavirusa yoluxan əməkdaşı danışdı: "Adi qızdırma idi" - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, “Azad Azərbaycan” kanalının müxbiri Mahmud Rövşənoğlunun koronavirusla bağlı verdiyi ilkin testin nəticəsi müsbət çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusa yoluxmuş jurnalist hazırda qaldığı karantin xəstəxanasından kanalın canlı efirinə bağlanaraq səhhəti haqda məlumat verib. Bildirib ki, özünü yaxşı hiss edir:

“Soyuqlamışdım, adi qızdırma idi. Həkimə müraciət etdikdən sonra test götürdülər və ilkin olaraq nəticəsi müsbət oldu. Hazırda karantinə alınmışam. Özümü yaxşı hiss edirəm. Burada davamlı olaraq istiliyimiz ölçülür. Müəyyən vasitələrdən istifadə etdim və qızdırmam da düşdü. Özümdə ağırlaşma və ya başqa simptomlar hiss etmirəm”.

Qeyd edək ki, kanalın İcraçı direktoru İsmayıl Həsənov “Qafqazinfo”ya açıqlamasında əməkdaşlarından yalnız bir nəfərin karantinə alındığını və hazırda ikinci testin nəticəsini gözlədiklərini bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.