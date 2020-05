Mingəcevirdə qadın həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Fərqanə İsayeva həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanaraq ağır xəsarət alıb.

Qadın Mingəçevir şəhər xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

