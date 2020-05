"Beşiktaş"ın prezidenti Ahmet Nur Çebi koronavirusdan sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstabul təmsilçisinin rəhbərinin sonuncu koronavirus testi mənfi çıxıb.

Qeyd edək ki, A.N.Çebidə mayın 14-ü pandemiya aşkarlanmışdı.

