Karantin rejimi yenidən sərtləşdirilir? - Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi mayın 31-ə Azərbaycanda qeyri-iş günüdür. Bundan əlavə mayın 25-də 149 nəfər koronavirusa yoluxub. Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti əməkdaşları COVID-19 infeksiyasının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində profilaktik qaydada testdən keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, testin nəticəsinə əsasən, analiz 1 nəfərdə müsbət çıxıb və virus aşkarlanan şəxs xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə ilə yaxın təmasda olan şəxslər, o cümlədən Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları hazırda özünü izolyasiya qaydalayarına uyğun olaraq karantindədir. Kürdəmir rayonunda isə 60 çox insan koronavirusa yoluxub. Azərbaycanda bölgələrdə və Bakıda insanların mayın 31-nə kimi çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi?

Bununla bağlı sonxeber.az-a danışan Operativ Qərargahın rəsmisi İbrahim Məmmədov bildirib ki, bununla bağlı heç bir qərar yoxdur:

"Bizim tərəfimizdən insanların karantin rejiminin şərtlərinə və qoyulan qaydalara riyaət edilməsi ilə bağlı çağırış olub. Yoluxmanın artmaması üçün insanların evdə qalmasını məsləhət görürük. Amma sərtləşmə ilə bağlı heç bir qərar yoxdur".

