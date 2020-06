Prezident İlham Əliyev mülki aviasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında SƏRƏNCAM İMZALADI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası mülki aviasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycanda mülki aviasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilir:

2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Hacıyev Eldar Əli oğlu

Hüseynov Etibar Xudaverdi oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Tibilov Zaxar Konstantinoviç

“Tərəqqi” medalı ilə

Dupikova Nataliya Nikolayevna

Əfəndiyev Arif Xanməmməd oğlu

Əliyev Fariz Fəhrəddin oğlu

Həsənov Xaqani Mikayıl oğlu

Knyazev Vitaliy Vitalyeviç

Quliyev Fuad Hidayət oğlu

Manizadə Cəmil Fəxrəddin oğlu

Məmmədov Tahir Məmməd oğlu

Məmmədov Teymur Namik oğlu

Rəfi-zadə Murad Rüfət oğlu.

