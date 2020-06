Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Quliyev Məmmədsadıq Zülqərneyn oğlu yaş həddi ilə əlaqədar ASC sədrinin birinci müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

