Həftəsonu qadağalarının iyunun 13-ü, 14-ü və 15-də də tətbiq olunacaq

"Həftəsonu qadağalarının iyunun 13-ü, 14-ü və 15-də də tətbiq olunması nəzərdə tutulur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Nazir Əli Əsədov televiziya vasitəsilə çıxışında deyib.

Baş Nazir qeyd edib ki, xüsusi karantin qaydalarının yumşaldılmasından sonra əhali tələbləri daha çox pozub: “Ona görə də virusa yoluxanların sayında ciddi artım oldu.

Odur ki, vəziyyəti öz axarına buraxa bilmərik və qərara alındı ki, qəti sərt tədbirlər görülsün. Digər şəhərlərdə də yoluxma halları artarsa izolyasiya tədbirlərinin orada da tətbiqi həyata keçiriləcək”.

