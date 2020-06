“Nissan” şirkəti ABŞ-da 1,9 milyon avtomobili geri çağırdığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar avtomobillərin kapotunda qeydə alınan qüsurlarla bağlıdır.

Qeyd olunur ki, həmin qüsurla əlaqədar avtomobilin kapotu hərəkət zamanı öz-özünə açıla bilər.

Geri çağırılma 2013-2018-ci illərdə istehsal olunmuş “Altima” modellərinə şamil edilib.

Bundan əvvəl həmin avtomobillərdən bəziləri eyni problemə görə 3 dəfə geri çağırılıb.

