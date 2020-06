Növbəti həftələrdə qadağalar belə tətbiq olunacaq

Növbəti həftə ərzində bağlanma ilə bağlı Operativ Qərargah qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.



Onun sözlərinə görə, növbəti 5-ci gün iş günü müəyyən edilib.



“Şənbə günü buna əlavə edilib. Bazar günü vətəndaşların istirahəti üçün saxlanılıb. Növbəti həftələrdə tətbiq olunacaq sərt karantin rejimində isə bazar günü təmasları minimum saxlamaq üçün bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. Gələn həftənin qaydaları ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək".

