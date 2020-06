Dəmir yolu qatarlarında kondisionerlərin aqibəti necə olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Dəmir yolu qatarlarında kondisionerlərin işləməsində məhudiyyət qoyulmayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Trend-ə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər.

Qeyd olunub ki, kondisionerlər hava şəraitinə uyğun işləyir:

"Abşeron Dairəvi dəmir yolu xətti istiqamətində hərəkət edən elektrik qatarlarındakı kondisionerlər hava şəraitinə uyğun işə salınır. Qatarlarda kondisionerlərin işləməsinə məhdudiyyət qoyulması məsələsinə gəlincə, bununla bağlı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə müvafiq dövlət qurumlarından tövsiyyə xarakterli göstəriş daxil olmayıb".

