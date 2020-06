Azərbaycanda indiyədək 4684 məhkuma elektron nəzarət vasitələri tətbiq edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, cəza müddəti başa çatdığı üçün və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər əsaslarla 1 536 məhkumdan elektron qolbaqlar çıxarılıb.



Hazırda elektron qolbaq daşıyan 3148 nəfər müvafiq cəzalarını çəkir və Monitorinq Mərkəzi tərəfindən onlara fasiləsiz təsirli nəzarət həyata keçirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.