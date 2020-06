Cəlillabad rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Göytəpə şəhərində Sumqayıt rayon sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Oktay Hacıyev idarə etdiyi " KamAZ" markalı yük avtomobili ilə yolda atla hərəkətdə olan 1960-cı il təvəllüdlü Saleh Əziziovu vurub.

Yaralı xəstəxanayada dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

