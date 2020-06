Əhaliyə işıqla bağlı MÜRACİƏT

Ölkə ərazisində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq “Azərişıq” ASC gücləndirilmiş iş rejiminə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "report"a qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



Qurum istehlakçılardan yaranan hər-hansı qəza halları ilə bağlı çağrı mərkəzinə müraciət etmələri xahiş edir:

"İstehlakçılardan xahiş edirik ki, yaranan hər hansı çətinliklə bağlı müraciətlərini rəsmi Facebook və Instagram səhifələrimizə, whatsapp nömrəmizə və 24 saat fasiləsiz xidmət göstərən “199” Çağrı Mərkəzimizə yönləndirsinlər.

