Bakı şəhər sakinindən “Makarov” markalı tapança və 4 ədəd patron götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əməliyyatı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçiriblər.

Əməliyyat tədbiri nəticəsində Bakı şəhər sakini Ş.Həsənov saxlanılıb.

Ondan nömrəsi silinmiş “Makarov” markalı tapança və 4 ədəd patron

