İdmançı Kamil Zeynallı evini satır.

Metbuat.az mediapost-a istinadən bildirir ki, Zeynallı Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası yaxınlığında yerləşən üçotaqlı evini 200 min manata satışa çıxarıb.

Qeyd edək ki, həyat yoldaşı Gülay Zeynallıdan boşanma xəbərləri ilə gündəmdə olan idmançı bu evdə anası və qızı ilə birgə yaşayırdı.

