Sentyabrın 8-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mərdəkan sularda xilasetmə məntəqəsinin ərazisində bir nəfər batma təhlükəsi ilə üzləşib.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti tərəfindən həmin şəxs xilas olunub.

