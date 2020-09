Əməkdar artist, tanınmış qarmon ifaçısı Gülbahar Şükürlünün səhhətində ciddi problemlər yaranıb.

Metbuat.az-ın məlumata görə, sənətçinin başında onkoloji şiş aşkarlanıb.

Ağrılarının çoxalmasından sonra həkim yoxlanışından keçən G.Şükürlüyə təcili əməliyyat olunmağının vacibliyi qeyd edilib. Lakin maddi durumu yaxşı olmayan qarmon ifaçısı bundan imtina edib.(qafqazinfo)

