ABŞ-ın İndiana ştatının Mişuoka şəhərində silahlı insident olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ticarət mərkəzində qeydə alınıb.



Məlumata görə, atışma nəticəsində azı bir nəfər həlak olub.



İnsidentlə əlaqədar ticarət mərkəzindəki insanlar təxliyə edilib. Cinayətin detalları məlum deyil.

