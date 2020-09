Azərbaycanda azyaşlı qızla cinsi əlaqədə olan şəxs onun çılpaq şəkillərini yaydı - İDDİA

Neftçala rayonunda 18 yaşına çatmamış qıza qarşı əxlaqsızlıqla bağlı iddia gündəmə gəlib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Neftçala rayon Xolqaraqaşlı kənd bələdiyyəsinin üzvü Vəfa Nağı sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

İddiaya əsasən, rayonun Xolqaraqaşlı kəndində 18 yaşına çatmamış qızın çılpaq şəkillərini kəndin bütün kişilərinə göndərən şəxs həmin qızla cinsi münasibətdə olub:

“Daha sonra kəndin müxtəlif kişiləri o qızın evinə gedib. Əvəzində sadəcə bir nəfər həbs edilib, digərləri əlini-qolunu sallaya-sallaya gəzir. Xolqaraqaşlı kənd icra nümayəndəsi, Xolqaraqaşlı kənd bələdiyyə sədri bu hadisələr baş verəndə harada idi? Bu nə dərəbəylikdir?”

