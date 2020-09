Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 62 təhsil müəssisəsi istifadəyə verilir - FOTOLAR

2020-2021-ci tədris ilində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə respublikanın müxtəlif bölgələrində yeni inşa olunan və əsaslı təmir edilən məktəb, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisəaləri istifadəyə verilir.

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətində təhsil sahəsini hər zaman diqqətdə saxlayır, bu sahədə müxtəlif layihələr və proqramlar icra etməklə təhsilin inkişafına öz töhfəsini verir. Fond yeni məktəblərin, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tikilərək istifadəyə verilməsinə də öz dəstəyini əsirgəmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə bu tədris ilində 62 təhsil müəssisəsi inşa və əsaslı təmir olunaraq müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilir:

1. Bakı şəhəri, Zirə qəsəbəsi, 2 saylı uşaq bağçası, 80 yerlik

2. Bakı şəhəri, Zirə qəsəbəsi, 122 saylı tam orta məktəb, 100 şagird yerlik

3. Bakı şəhəri, Binə qəsəbəsi, 218 saylı körpələr evi-uşaq bağçası, 80 yerlik

4. Bakı şəhəri, Qala qəsəbəsi, 216 saylı tam orta məktəb, 624 şagird yerlik

5. Bakı şəhəri, Şağan qəsəbəsi, 212 saylı uşaq bağçası, 80 yerlik

6. Bakı şəhəri V.Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi

7. Bakı şəhəri “Qobu park-3” yaşayış kompleksində Füzuli rayonu 4 saylı tam orta məktəb, 960 şagird yerlik

8. Bakı şəhəri “Qobu park-3” yaşayış kompleksində uşaq bağçası, 280 yerlik

9. Gəncə şəhər İdman Liseyi, 360 şagird yerlik

10. Samux rayonu Sərkar kənd tam orta məktəbi, 800 şagird yerlik

11. Samux rayonu Sərkar kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 100 yerlik

12. Samux rayonu İ.Nəsimi adına Ziyadlı kənd tam orta məktəbi, 523 şagird yerlik

13. Samux rayonu Ziyadlı kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 60 yerlik

14. Lənkəran rayonu S.Əliyev adına Haftoni qəsəbə tam orta məktəbi, 624 şagird yerlik

15. Lənkəran rayonu V.Hüseynov adına Nərimanabad qəsəbə tam orta məktəbi, 420 şagird yerlik

16. Lənkəran rayonu C.Əzimov adına Viravul kənd tam orta məktəbi, 360 şagird yerlik

17. Lerik rayonu M.Qafarov adına Siyov kənd tam orta məktəbi, 132 şagird yerlik

18. Lerik rayonu Piran kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 60 yerlik

19. Astara rayonu Ərçivan qəsəbə körpələr evi-uşaq bağçası, 80 yerlik

20. Masallı rayonu Səmidxan kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 100 yerlik

21. Masallı rayonu Mahmudavar kənd uşaq bağçası, 60 yerlik

22. Masallı şəhəri 4 saylı uşaq bağçası, 100 yerlik

23. Cəlilabad rayonu Muğan kənd tam orta məktəbi, 500 şagird yerlik

24. Cəlilabad rayonu Privolnoye kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 100 yerlik

25. Yardımlı rayonu Yolocaq kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 40 yerlik

26. Biləsuvar rayonu Əliabad kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 40 yerlik

27. Şamaxı şəhəri M.Hadi adına 9 saylı tam orta məktəb, 800 şagird yerlik

28. Şamaxı şəhəri 2 nömrəli tam orta məktəb, 1180 şagird yerlik

29. Şamaxı şəhəri Şəhriyar qəsəbə tam orta məktəbi, 380 şagird yerlik

30. Şamaxı rayonu Quşçu kənd körpələr evi-uşaq bağçası, 40 yerlik

31. Füzuli rayonu Bala Bəhmənli kənd tam orta məktəbi, 624 şagird yerlik

32. Füzuli rayonu Əhmədbəyli kənd uşaq bağçası, 60 yerlik

33. Füzuli rayonu Mahmudlu-2 kənd uşaq bağçası, 60 yerlik

34. Bərdə şəhəri 4 saylı tam orta məktəb, 624 şagird yerlik

35. Tovuz rayonu Ş.İ.Xətai adına Köhnəqala kənd orta məktəbi, 480 şagird yerlik

36. Tovuz şəhəri A.Qasımov adına tam orta məktəb, 624 şagird yerlik

37. Tovuz rayonu Dondar Quşçu kənd tam orta məktəbi, 620 şagird yerlik

38. Tovuz rayonu Y.Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəbi, 1200 şagird yerlik

39. Qazax rayonu İ.Şıxlı adına Kosalar kənd tam orta məktəbi, 1176 şagird yerlik

40. Ucar rayonu Qarabörk kənd tam orta məktəbi, 420 şagird yerlik

41. Ucar şəhəri 6 saylı körpələr evi-uşaq bağçası, 80 yerlik

42. Salyan rayonu A.Əliyev adına Aşağı Kürkənd kənd tam orta məktəbi, 360 şagird yerlik

43. Salyan şəhəri 9 saylı körpələr evi-uşaq bağçası, 60 yerlik

44. Salyan rayonu Arbatan kənd tam orta məktəbi, 600 şagird yerlik

45. Neftçala rayonu Xıllı qəsəbə R.Gözəlov adına 1 saylı tam orta məktəbi, 864 şagird yerlik

46. Saatlı rayonu Orta Muğanlı kənd tam orta məktəbi, 432 şagird yerlik

47. Kürdəmir şəhəri H.Həsənov adına 7 saylı körpələr evi-uşaq bağçası, 40 yerlik

48. Ağdaş şəhəri B.Gözəlova adına 6 saylı körpələr evi-uşaq bağçası, 60 yerlik

49. Ağdaş şəhəri 5 saylı körpələr evi - uşaq bağçası, 80 yerlik

50. Ağdaş rayonu Yenicə kənd orta məktəbi, 420 şagird yerlik

51. Göyçay şəhəri C.Mövsümov adına 3 saylı körpələr evi - uşaq bağçası,40 yerlik

52. Göyçay şəhəri 8 nömrəli uşaq bağçası, 60 yerlik

53. Quba rayonu Birinci Nügədi kənd məktəbi, 792 şagird yerlik

54. Xaçmaz şəhəri C.Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb, 1176 şagird yerlik

55. Mingəçevir şəhəri 13 saylı tam orta məktəb, 624 şagird yerlik

56. Zərdab şəhəri 2 nömrəli körpələr evi - uşaq bağçası, 120 yerlik

57. Ağsu rayonu Musabəyli kənd tam orta məktəbi, 132 şagird yerlik

58. Ağsu rayonu Pirhəsənli kənd uşaq bağçası, 60 yerlik

59. İsmayıllı rayonu Quşencə kənd uşaq bağçası, 40 yerlik

60. İsmayıllı rayonu İvanovka kəndində Uşaq bağçası kompleksi, 80 yerlik

61. Şəki rayonu Cəyirli kənd orta məktəbi, 432 şagird yerlik

62. Gədəbəy rayonu Qoşabulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi, 180 şagird yerlik

