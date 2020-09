Prezident İlham Əliyevin rəsmi feysbuk səhifəsində Neftçilər günü ilə bağlı paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Neftçi peşəsi hörmətli, eyni zamanda, riskli, təhlükəli peşədir, onların əməyi əsl qəhrəmanlıqdır. Ölkəmizin uğurlu inkişafında neftçilərin çox boyük rolu vardır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.