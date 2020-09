Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının yaradılması, “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının Əsasnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının tərkibi”nin təsdiq edilməsi barədə qərar verirb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurası yaradılıb.

“Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının Əsasnaməsi” və tərkibi təsdiq edilib.

