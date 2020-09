Hikmət Hacıyev: Bu, böyük Vətən müharibəsidir

Azərbaycan Respublikasına qarşı müharibə aparılır. Azərbaycan ərazisinə qarşı 30 ildir ki müharibə aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan işğalçı mövqeyinə son qoyulmalıdır:

"Bu böyük Vətən müharibəsidir. Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olunub və bu gün də ölkədə qismən səfərbərlik elan edilib. Beynəlxalq hüquqdan istifadə edirik. Amma bunun əksini Ermənistan silahlı qüvvələrində müşahidə edirik".

