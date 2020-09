Xəzər TV-nin əməkdaşı Tərtərdən canlı yayımda çətin anlar yaşayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərlər buraxılışında cəbhədən son məlumatları almaq üçün müxbir canlı yayıma qoşulub. Canlı bağlantı zamanı güclü atəş səsləri eşidilib, müxbir az qala müvazinətini itirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

